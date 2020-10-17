Президент України Володимир Зеленський був із робочим візитом у Туреччині. Там обговорили можливість використовувати українські двигуни на тамтешній військовій техніці.

Зокрема, делегація також відвідала профільні підприємства. Про це повідомили на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці.

Головне З якими результатом Україна повертається з Туреччини: подробиці від Єрмака

Деталі

Делегація Міноборони України відвідала деякі турецькі підприємства оборонної промисловості. Зокрема навідались і на виробничу базу компанії Baykar Savunma. Вони виготовляють безпілотні авіаційні системи.

В Офісі Президента наголосили, що під час візиту мовилося про те, щоб відбувались "перспективні двосторонні проєкти між Україною та Туреччиною в галузі оборонної промисловості"

Зокрема йшлося про можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку,

– йдеться в повідомленні.

Про що ще домовилися Україна та Туреччина