Українські двигуни на турецькій військовій техніці: про що говорив Зеленський з Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський був із робочим візитом у Туреччині. Там обговорили можливість використовувати українські двигуни на тамтешній військовій техніці.
Зокрема, делегація також відвідала профільні підприємства. Про це повідомили на офіційній сторінці Офісу Президента у фейсбуці.
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Делегація Міноборони України відвідала деякі турецькі підприємства оборонної промисловості. Зокрема навідались і на виробничу базу компанії Baykar Savunma. Вони виготовляють безпілотні авіаційні системи.
В Офісі Президента наголосили, що під час візиту мовилося про те, щоб відбувались "перспективні двосторонні проєкти між Україною та Туреччиною в галузі оборонної промисловості"
Зокрема йшлося про можливості встановлення двигунів українського виробництва на турецькі системи озброєння та військову техніку,
– йдеться в повідомленні.
Про що ще домовилися Україна та Туреччина
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що співпрацюватимуть з Туреччиною у напрямку військового співробітництва.
- Туреччина впроваджує інноваційні безпекові ідеї, заявив Єрмак. Тому значно посилюється співпраця за лінією безпекових структур.
- Туреччина всіляко підтримуватиме прагнення України до вступу до НАТО.
- Між Україною та Туреччиною буде ще більше спільної роботи в інфраструктурі, у розвитку портів, фінансового сектору та промисловості.