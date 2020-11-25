Скандальний продаж масок в Іспанію: справу закрили, але в дербюджет сплатили 8 мільйонів
У березні 2020 року виник скандал з українськими масками, які з'явилися в Іспанії після введення заборони на експорт. Через понад пів року всі крапки в цій історії нарешті розставлено – прокуратура закрила справу, а махінатори сплатили в держбюджет 8 мільйонів гривень податків.
Про фінал горезвісної історії, яка викликала значне обурення в українському суспільстві на початку пандемії коронавірусу, розповідає Офіс генерального прокурора України.
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Слідство встановило, що на початку березня махінатори продали китайцю 300 тисяч масок за менш як 1 гривню за штуку. Хоча ринкова вартість такої партії становила близько 61 мільйона гривень.
Тоді в слідчих виникли обґрунтовані підозри, що ціну навмисне занизили (лише на папері), аби заплатити в бюджет мінімальні податки. Підприємці не зазначили в податковій декларації суму чистого прибутку.
Втім, згодом, коли справою зайнялися правоохоронці, підприємиця добровільно сплатила в держбюджет 3 мільйони гривень. Ще 5 мільйонів сплатила компанія-виробник. Тож до суду направили до суду клопотання про закриття справи.
Детальніше про скандал з масками:
- Ця історія тягнеться ще з березня 2020 року. Тоді український уряд щойно запровадив карантин, а одночасно заборонив експорт засобів медичного захисту. Якщо пам'ятаєте, масок у той час в аптеках практично не було, а якщо й були, то коштували щонайменше 20 – 30 гривень за одноразову.
- У цей же час на одному з іспанських телеканалів з'являється сюжет про те, що іспанцям боятися нічого, адже масок вистачить. Як доказ, телеканал показав свіжу партію, яка щойно прибула в країну. Як не дивно, усі коробки були підписані українською мовою.
- Тоді митниця й правоохоронці почали перевірку. Тогочасний очільник митниці Максим Нефьодов пояснив: маски вивезли з України ще до заборони, тож жодних порушень тут немає.
- Натомість правоохоронці знайшли інший цікавий сигнал – неймовірно низьку як на той час вартість масок. Тож запідозрили в цьому спробу уникнути сплату податків.
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