У березні 2020 року виник скандал з українськими масками, які з'явилися в Іспанії після введення заборони на експорт. Через понад пів року всі крапки в цій історії нарешті розставлено – прокуратура закрила справу, а махінатори сплатили в держбюджет 8 мільйонів гривень податків.

Про фінал горезвісної історії, яка викликала значне обурення в українському суспільстві на початку пандемії коронавірусу, розповідає Офіс генерального прокурора України.

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Слідство встановило, що на початку березня махінатори продали китайцю 300 тисяч масок за менш як 1 гривню за штуку. Хоча ринкова вартість такої партії становила близько 61 мільйона гривень.

Тоді в слідчих виникли обґрунтовані підозри, що ціну навмисне занизили (лише на папері), аби заплатити в бюджет мінімальні податки. Підприємці не зазначили в податковій декларації суму чистого прибутку.

Втім, згодом, коли справою зайнялися правоохоронці, підприємиця добровільно сплатила в держбюджет 3 мільйони гривень. Ще 5 мільйонів сплатила компанія-виробник. Тож до суду направили до суду клопотання про закриття справи.

Детальніше про скандал з масками: