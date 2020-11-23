Військові українського національного контингенту Місії ООН приземлилися на кратер активного вулкана Ньямлагіра. На висоті понад 3 тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів.

Українці на кратері вулкана в Конго

Про висадку українців на кратер вулкана повідомили у фейсбуці Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

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Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер активного вулкана Ньямлагіра,

– йдеться у повідомленні.

Командування додає, що періодичне ретельне вивчення вулкана, з проведенням тестів та аналізів, дозволяє передбачити наступне виверження. Крім того, дає можливість знизити ймовірні ризики для місцевого населення.

На висоті виникли труднощі

За словами командира вертолітного загону полковника Сергія Ващенка, на висоті понад 3 тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів.

"Хмарний покрив над вулканом помітно збільшувався, а швидкість пориву вітру становила 90 кілометрів за годину", – розповів Ващенко.

Крім того, пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі й могли провалитися під масою гелікоптера. Однак вулканологам вдалося провести дослідження. Після цього екіпаж Мі-8 успішно повернувся до базового табору.



Українські миротворці приземлилися на кратер вулкана в Конго / Фото Командування Об’єднаних сил ЗСУ



На висоті виникли труднощі, але все пройшло успішно / Фото Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Зверніть увагу! Українські льотчики-миротворці і раніше мали справу із кратером активного вулкана. Зокрема, у квітні 2019 року екіпаж вже доставляв групу вулканологів прямо на кратер вулкана Ньямлагіра. У липні того ж року українські пілоти знову успішно посадили гелікоптер на кратер цього вулкана.