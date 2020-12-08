Українські військові отримали модернізовані танки Т-64: фото
Українські військові отримали 4 модернізовані танки Т-64 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2. Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" запевнило про успішне виконання державного оборонного замовлення та передачу армійцям фінальної партії бронетехніки.
Капітальний ремонт з доопрацюваннями БРЕМ-2 у підприємстві робили вперше. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
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За словами директора Віктора Андрощука, за неповні 2 роки передали понад 50 відновлених машин.
Особливості нових танків
Модернізовані танки отримали чимало додатків для ефективнішого виконання бойових завдань:
- сучасні нічні приціли;
- новітні цифрові радіостанції;
- супутникові системи навігації;
- комплекти динамічного захисту.
Модернізовані танки Т-64 / Фото Укроборонпрому
Підприємство виробляє бронетехніку
Освоївши капітальний ремонт і модернізацію бронемашини, підприємство додало до свого продуктового портфеля фінальну БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину).
Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні Збройних сил України,
– зазначив Андрощук.
Також він додав, що вже готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин "Лев" та "Зубр".
Що відомо про БРЕМ-2: коротко
- БРЕМ-2 створили на основі бойової машини піхоти, яку здебільшого використовують механізовані підрозділи Сухопутних військ України.
- Основне призначення – евакуація гусеничної та колісної техніки масою до 20 тонн, її ремонт, проведення вантажопіднімальних і зварювальних робіт у польових умовах.
- БРЕМ-2 – водоплаваюча броньована машина, яка має високу прохідність та маневровість.
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