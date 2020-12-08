Українські військові отримали 4 модернізовані танки Т-64 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-2. Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" запевнило про успішне виконання державного оборонного замовлення та передачу армійцям фінальної партії бронетехніки.

Капітальний ремонт з доопрацюваннями БРЕМ-2 у підприємстві робили вперше. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

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За словами директора Віктора Андрощука, за неповні 2 роки передали понад 50 відновлених машин.

Особливості нових танків

Модернізовані танки отримали чимало додатків для ефективнішого виконання бойових завдань:

сучасні нічні приціли;

новітні цифрові радіостанції;

супутникові системи навігації;

комплекти динамічного захисту.



Модернізовані танки Т-64 / Фото Укроборонпрому

Підприємство виробляє бронетехніку

Освоївши капітальний ремонт і модернізацію бронемашини, підприємство додало до свого продуктового портфеля фінальну БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину).

Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні Збройних сил України,

– зазначив Андрощук.

Також він додав, що вже готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин "Лев" та "Зубр".

Що відомо про БРЕМ-2: коротко