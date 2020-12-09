Українські воїни вчилися протистояти ворогу, який висадився на морському узбережжі. Військові тренували стримування противника до прибуття основних сил.

Такі навчання були завданням для військово-штурмових сил від генерал-лейтенанта Сергія Наєва, повідомляж командування Об'єднаних сил ЗСУ.

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У ході навчання військові штурмували панівну висоту, яку зайняв умовний ворог. Особливу увагу керівництво приділило вмінню командирів управляти підрозділом.

Приділяли увагу вмінню стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, уміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника,

– підкреслив Сергій Наєв.

З поставленими завданнями воїни-десантники впоралися добре й значно підвищили свої практичні навички. Командування переконане, що підрозділ готовий виконувати бойові завдання.

Військові навчалися стримувати напад ворога з моря: дивіться відео