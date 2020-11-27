У Миколаївській області на полігоні відбулися тактичні навчання. Під час них українські військові випробували ударні безпілотники Bayraktar TB2 та протитанковий ракетний комплекс Javelin.

На полігоні "Широкий лан", що на Миколаївщині, військові провели навчання батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою у наступі в урбанізованій місцевості. Про це повідомляє "АрміяІнформ". Читайте також Система залпового вогню "Буревій" пройшла вогневі випробування: вражаюче відео Військові також продемонстрували дії малих тактичних груп, завдавання зосередженого ракетно-авіаційного удару. Над чим працювали під час навчань Особливу увагу приділили комплексному застосуванню високоточної зброї, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.

Активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку й надавали цілевказівки на ураження цілей противника.

Перевірили спроможність безпілотників типу Bayraktar TB2, які виконали завдання без практичного завдавання ударів по цілях.

Ефективне бойове застосування продемонстрували бойові розрахунки протитанкових ракетних комплексів типу Javelin.

Відпрацювали штурм містечка з подальшим блокуванням і знищенням незаконних збройних формувань. Зверніть увагу! Наприкінці червня 2020 року США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Сталося це відповідно до контракту, підписаного в грудні 2019 року. Військові навчання на Миколаївщині: Фото "Армія.Інформ"