Російські найманці шість разів порушили режим домовленостей від початку 15 жовтня. Вночі ворог обстріляв українські позиції з гранатометів. Натомість українські бійці збили безпілотник РФ, що перетнув лінію розмежування.

Проліт БПЛА противника військові зафіксували в районі населеного пункту Пищевик Донецької області. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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"Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання", – зазначили в ООС.

Окупанти вночі порушили режим тиші, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки. Крім цього, бойовики двічі стріляли по позиціях українських бійців з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки, а також двічі – в районі Новотошківського.

Сапери розмінували майже 1,5 гектарів території

Сапери ДСНС розмінували близько 1,5 гектарів території в районах вздовж лінії розмежування. Вони передали на знищення 44 вибухонебезпечні предмети.

Зверніть увагу! В штабі ООС відзначили, що наші захисники не відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було.