Українські ЗМІ можуть карати за заперечення агресії з боку Росії
Комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про покарання для медіа, які заперечують військову агресію Росії проти України. Порушення цього правила може призвести до того, що ЗМІ втратить ліцензію.
Відповідний законопроєкт підтримав комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
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Якщо факт російської агресії заперечуватиме хтось із гостей у прямому ефірі, ЗМІ не нестимуть за це відповідальність лише в одному випадку. Якщо їхні представники зробили все, щоб зупинити це порушення.
Як каратимуть ЗМІ
- Після першого порушення медіа будуть змушені сплатити штраф.
- Якщо ж певне ЗМІ вдруге порушить правило, Нацрада звертатиметься до суду з вимогою скасувати ліцензію медіа.
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