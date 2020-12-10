В українських курячих яйцях виявили сальмонелу: результати аналізів з Латвії
У вироблених в Україні курячих яйцях знову виявили сальмонелу. Бактерію виявили в результаті зроблених у Латвії аналізів.
Продукти везли з України в Литву, тож щодо сальмонели проінформували литовські відповідальні служби. Про це повідомляє PVD Латвії.
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За результатами лабораторних досліджень, сальмонелу виявили в одному зразку свіжих курячих яєць, зазначили у продовольчо-ветеринарній службі країни.
Зразок взяли під час посилених прикордонних перевірок яєчних продуктів українського походження,
мовиться в повідомленні.
У межах посиленого контролю у 2020 році перевірили 609 зразків яєць і яєчних продуктів українського походження. З них 198 – перевіряли на сальмонелу, інші 311 зразків перевіряли з метою виявлення лікарських речовин. Зрештою сальмонелу виявили у 2 зразках.
Що таке сальмонела?Сальмонела – це патогенний мікроорганізм, який є збудником гострого інфекційного захворювання сальмонельозу. Відповідна кишкова інфекція може призвести до інтоксикації, повного зневоднення організму та навіть до смерті.
Водночас є понад 2 тисячі типів сальмонел, з яких приблизно 100 – патогенні для людини.
Джерелом інфекції можуть бути сільськогосподарські тварини, а також людина.
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