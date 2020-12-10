У вироблених в Україні курячих яйцях знову виявили сальмонелу. Бактерію виявили в результаті зроблених у Латвії аналізів.

Продукти везли з України в Литву, тож щодо сальмонели проінформували литовські відповідальні служби. Про це повідомляє PVD Латвії.

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За результатами лабораторних досліджень, сальмонелу виявили в одному зразку свіжих курячих яєць, зазначили у продовольчо-ветеринарній службі країни.

Зразок взяли під час посилених прикордонних перевірок яєчних продуктів українського походження,

мовиться в повідомленні.

У межах посиленого контролю у 2020 році перевірили 609 зразків яєць і яєчних продуктів українського походження. З них 198 – перевіряли на сальмонелу, інші 311 зразків перевіряли з метою виявлення лікарських речовин. Зрештою сальмонелу виявили у 2 зразках.

Зверніть увагу! У PVD Латвії зауважили, що прикордонний контроль й надалі буде посилено перевіряти типи продуктів, в яких було зараження.