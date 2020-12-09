На Донбасі від початку 9 грудня окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню. Водночас українським військовим вдалося збити безпілотник противника після перетину лінії розмежування.

Для коригування вогню з автоматичного станкового гранатомета ворог застосував БПЛА типу "квадрокоптер" з боку населеного пункту Мінеральне. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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У відповідь військові України відкрили вогонь зі стрілецької зброї та збили безпілотний літальний апарат.

По українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з АГС,

– мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що внаслідок пострілів окупантів серед українських військових немає бойових втрат і поранень.

Також пресслужба повідомила, що українські військові виявили факт інженерного обладнання позицій противника у бік українських підрозділів. Мовиться про територію в районі населеного пункту Водяне.

Зверніть увагу! Для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік підрозділів Об'єднаних сил, збройні формування Росії здійснили 3 підриви з використанням зарядів розмінування біля Луганського. Більше новин про Операцію Об'єднаних сил – читайте тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу