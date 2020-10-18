Український банківський сектор продемонстрував високу стійкість в умовах пандемії COVID-19. Наразі в країні стрімко зростають вклади населення.

Під час пандемії коронавірусу українські банки довели, що цілком здатні відповідати сучасним викликам у сфері капіталу, ліквідності, прибутковості й технологічних інновацій. Найяскравішою рисою стало повернення довіри з боку населення. Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко, повідомляє Atlantic Council.

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Короткий відтік депозитів, свідками якого всі стали впродовж перших тижнів карантинних обмежень у березні 2020 року, нині вже є далеким спогадом,

– підкреслив Шевченко.

Що відомо про зростання кількості депозитів

За його словами в Україні стрімко зростає кількість укладених депозитів. Річний темп зростання депозитів з боку домогосподарств у національній валюті становить 27%, а в іноземній – 5%.

"Це зростання особливо вражає з огляду на те, що воно відбувається на тлі зниження відсоткових ставок", – зауважив голова НБУ.

Зазначимо, Нацбанк знизив відсоткову ставку від 11% до 6%.

Зверніть увагу! Показники зростання депозитів у 2020 році трохи нижчі, аніж торік. Однак, за словами голови НБУ, вони все одно відносно високі. За останні 8 місяців український банківський сектор отримав 33 мільярди гривень прибутку.