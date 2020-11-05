Він не передбачає відмову від мінських угод, – Фесенко про "План дій по Донбасу"
Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО можуть провести місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України. Для цього Рада має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів.
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що план – це не інша домовленість, це зміна тактики. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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За його словами, те, що українська сторона заявила свою позицію, своє бачення врегулювання конфлікту, це нормальний хід переговорного процесу.
План Б не передбачає відмову від мінських угод,
– зазначив Фесенко
Чи можливі вибори на Донбасі
На думку експерта, з вірогідністю понад 99% жодних виборів у цей термін не відбудеться, бо:
- по-перше, вже є російська реакція на план. І навряд чи РФ на нього погодиться;
- по-друге, весь обсяг плану, зокрема попередні дії, особливо демілітаризація Донбасу і 3 місяці на сам виборчий процес, в зазначені терміни реалізувати неможливо.
Змагання в мирних планах
Володимир Фесенко ствердив, що те, що відбувається – це змагання в мирних планах. Але проблема в тому, що Росія не виконує домовленості. Про це свідчить регулярне порушення режиму припинення вогню.
"Потрібно оцінювати ситуацію реалістично. Український план акцентує увагу на наших інтересах. Інтереси обох сторін заявлені. Наступний крок – сісти за стіл переговорів і дивитися, чи можна знайти компроміс", – сказав експерт.
Також він додав, що він не дуже впевнений, що ця зустріч відбудеться. Цьому посприяє спалах пандемії COVID-19 та шантаж української сторони з боку Росії.
Коротко про "План дій по Донбасу"
- Очільник української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук виступив з ініціативою – встановити мир на Донбасі та вже навесні 2021 року провести вибори на окупованих територіях. Мовляв, для досягнення такої амбітної мети Україна вже розробила дорожню карту.
- "План дій по Донбасу" пропонує припинити збройний конфлікт і провести повну демілітаризацію ОРДЛО. Після цього Україна візьме під контроль кордон та відновить нормальну життєдіяльність.
- Аби цього досягти, українська сторона вимагає вже до 15 грудня 2020 року здійснити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", а також збільшити до 1,5 тисячі кількість представників моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях.
- Згідно з українським планом, якщо вдасться досягти попередніх пунктів, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО можуть провести місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України. Для цього ВР має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
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