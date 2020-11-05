Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО можуть провести місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України. Для цього Рада має ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що план – це не інша домовленість, це зміна тактики. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, те, що українська сторона заявила свою позицію, своє бачення врегулювання конфлікту, це нормальний хід переговорного процесу.

План Б не передбачає відмову від мінських угод,

– зазначив Фесенко

Чи можливі вибори на Донбасі

На думку експерта, з вірогідністю понад 99% жодних виборів у цей термін не відбудеться, бо:

по-перше, вже є російська реакція на план. І навряд чи РФ на нього погодиться;

по-друге, весь обсяг плану, зокрема попередні дії, особливо демілітаризація Донбасу і 3 місяці на сам виборчий процес, в зазначені терміни реалізувати неможливо.

Змагання в мирних планах

Володимир Фесенко ствердив, що те, що відбувається – це змагання в мирних планах. Але проблема в тому, що Росія не виконує домовленості. Про це свідчить регулярне порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо. Попереднє засідання ТКГ закінчилося тим, що Росія намагалася просунути свій план, та після відмови, висунула вимогу, аби Україна розробила дорожню карту із врегулювання війни на Донбасі. Та коли Україна її запропонувала, у Кремлі одразу ж план відкинули.

"Потрібно оцінювати ситуацію реалістично. Український план акцентує увагу на наших інтересах. Інтереси обох сторін заявлені. Наступний крок – сісти за стіл переговорів і дивитися, чи можна знайти компроміс", – сказав експерт.

Також він додав, що він не дуже впевнений, що ця зустріч відбудеться. Цьому посприяє спалах пандемії COVID-19 та шантаж української сторони з боку Росії.