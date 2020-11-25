Українського блогера та музиканта Михайла Орєшнікова 6 листопада Інтерпол затримав в Індонезії. Активіста можуть видати Росії.

Ситуація стає критичною. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Михайло Орєшніков колишній громадянин Росії – активний діяч антипутинського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини так званих "зелених чоловічків" в Україні,

– наголосив Цаплієнко.

Деталі затримання Орєшнікова

Блогера затримали в аеропорту Джакарта.

В Орєшнікова вилучили українські документи. У всіх подальших документах його називають громадянином Росії.

Активістові заборонили контактувати з українським посольством.

Орєшнікова утримували в одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв'язок, прогулянки, інформація).

Що ще сказав Цаплієнко