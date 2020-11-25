Українського блогера і "антипутінця" Орєшнікова можуть видати Росії
Українського блогера та музиканта Михайла Орєшнікова 6 листопада Інтерпол затримав в Індонезії. Активіста можуть видати Росії.
Ситуація стає критичною. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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Михайло Орєшніков колишній громадянин Росії – активний діяч антипутинського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини так званих "зелених чоловічків" в Україні,
– наголосив Цаплієнко.
Деталі затримання Орєшнікова
- Блогера затримали в аеропорту Джакарта.
- В Орєшнікова вилучили українські документи. У всіх подальших документах його називають громадянином Росії.
- Активістові заборонили контактувати з українським посольством.
- Орєшнікова утримували в одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв'язок, прогулянки, інформація).
Що ще сказав Цаплієнко
- За проукраїнську позицію Орєшнікова у Росії неодноразово катували.
- 26 липня 2014 блогер попросив надати йому політичний притулок в Україні.
- У 2016 році Орєшніков відмовився від російського громадянства та отримав український паспорт.
- Дехто в Україні закидає блогеру участь у російському націоналістичному русі "Реструкт". Однак коли активіст опинився в Україні, то наголосив, що побачив "менталітет, протилежний рабському та радянському".
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