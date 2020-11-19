Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі. 19 листопада вони відкрили вогонь у районі Авдіївки та поранили українського військовослужбовця.

Бійця госпіталізували з вогнепальним осколковим пораненням, про це повідомили у штабі ООС .

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Стан військовослужбовця задовільний. Зауважимо, що бойовики стріляли з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Представників ОБСЄ вже повідомили про факт порушення мирних домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Ситуація на Донбасі станом на вечір 19 листопада: дивіться відео ООС

Обстріли на Донбасі

18 листопада проросійські бойовики застосували стрілецьку зброю у районі Мар'їнки. Українські захисники вогонь у відповідь вони не відкривали.

На Донбасі ще від 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Проте окупанти його не дотримуються. Здебільшого вони здійснюють провокативні постріли, однак бувають і прицільні.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу