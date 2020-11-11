До природно-заповідного фонду України нині входять більше 8500 територій та об'єктів. Вони виконують ключову роль для збереження довкілля і захисту флори і фауни.

За даними Академії наук, станом на 1 січня 2020 року, природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8512 територій та об’єктів загальною площею 4,418 мільйона гектарів у межах суходолу та 402 500 гектарів у межах акваторії Чорного моря.

До теми Не існує швидкого вирішення складних проблем: про стан природи в Україні

Голова Української природоохоронної групи (УПГ) Олексій Василюк у коментарі сайту 24 каналу відзнає, що об’єкти природно-заповідного фонду – дуже важливий інструмент збереження і захисту біорізноманіття. Але в той же час, звертає увагу на наше суттєве відставання від Євросоюзу.

Якщо в Україні природоохоронні об’єкти займають 6,77% території країни, то в Європі – десь 18%. Тобто майже втричі більше! – каже Василюк. – До того ж, крім національних об’єктів, там є загальноєвропейська мережа "Натура 2000". Вона створена для спільних дій за єдиним підходом на важливих природоохоронних територіях.

А що в Україні? "У нас теж створюється така мережа – до вступу країни в ЄС вона називається "Смарагдова мережа", – продовжує голова УПГ. – Її охоплення – майже 12 мільйонів гектарів! Але законпроєкт щодо мережі доробляється вже три роки й досі не проголосований. Постійно мінялися склади робочих груп – то через переформатування Міндовкілля, то через парламентські вибори… Втім, є надія, що депутати проголосують за закон "Про території "Смарагдової мережі" ще цьогоріч".

Експерт пояснив, чому українці песимістично ставляться до природоохоронних об’єктів:

Іноді доводиться чути такі аргументи: який сенс від таких об’єктів, якщо регулярно з'являються новини – там вирубали ліс у заповіднику, а там полювали в заказнику… Буцімто – статус не рятує. Насправді – хоч на всі сто він не рятує, але дуже допомагає. Бо випадків серйозних порушень на об'єктах під охороною все ж набагато менше, ніж на інших територіях, де таке трапляється постійно.

"Сучасному українському суспільству, на жаль, не можна довіряти збереження природи, – резюмує Василюк. – Тому природоохоронній статус – це дуже і дуже важливо! А у випадку зі "Смарагдовою мережею" є ще один плюс. Її контролюватиме Євросоюз, а це серйозний стимул для України дотримуватися цивілізованих правил. Бо інакше нас у ЄС не візьмуть…"

Детальніше про захист біорізноманіття в Україні і про стан природи взагалі читайте у статті 24 каналу "Безцінне багатство, яке не цінують".