У Верховній Раді заговорили про скорочення чисельності української армії, а витрати на Міноборони вже зменшили. Що про це кажуть політики і експерти?

Днями голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що потрібно скорочувати чисельність української армії, адже на її утримання не вистачає коштів. Враховуючи, Україна вже сьомий рік перебуває у стані війни, такі заяви виглядають не дуже доцільними. Сайт 24 каналу розібрався, чи дійсно в Раді хочуть скорочувати чисельність ЗСУ, що про це думають експерти та чи вистачає на армію коштів.

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Що сказав Арахамія про армію

Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що вже потрібно вести розрахунки про можливе скорочення армії або збільшення бюджету, але бюджету завжди не вистачає.

Ми розуміємо, що бюджет – це цифра, якої завжди не вистачає. Стаття для оборони – захищена, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися навченням. Якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости, – сказав Арахамія.

Пізніше, у коментарі Hromadske Арахамія пояснив, що мав на увазі скорочення так званої паперової армії. Тобто, він вважає, що треба вводити автоматизацію та прибирати бюрократію, зокрема? скорочувати чисельність всіх паперів та документів, які узгоджують або регламентують діяльність української армії. А от скорочувати видатки на бойову частину армії Арахамія не закликає.

Скільки витрачається на армію

Нагадаємо, що станом на серпень 2020 року, згідно з даними Міністерства оборони, у Збройних Силах України є 246 689 осіб, з яких 194 276 військовослужбовців, а 40 тисяч чоловік бере участь у ООС.

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця складають: що бере участь в ООС – 22 678 гривень, що не бере участь в ООС – 14 033 гривень.

Загалом, якщо у 2020 році видатки на оборону та безпеку становили 246 мільярдів гривень, то у 2021-му планують витратити 267 мільярдів гривен. Але у 2020 році на Міністерство оборони України виділили з державного бюджету 117,6 мільярда гривень, а у 2021 році планують – 117,5 мільярда.

Експерти впевнені, що українську армію потрібно змінювати / Фото: Міноборони

Що кажуть експерти

Василь Поворозник, економіст "CASE Україна", пояснює, що окрім видатків на оборону, у нас є загальний блок видатків на оборону та безпеку. Під цим блоком розуміються видатки на різні силові відомства, і там мова йде не тільки про Міністерство оборони, а й про Міністерство внутрішніх справ, у складі якого є національна гвардія, прикордонна служба, поліція і т.д.

Міністерство оборони України у 2021 році буде профінансовано практично на тому самому рівні, що й у 2020-му – 117,5 і 117,6 мільярдів гривень відповідно. Ми маємо певне скорочення, але якщо врахувати ще й інфляцію, то скорочення фінансування буде куди більшим. І це відбудеться вперше з 2014 року, з моменту початку військових дій на Сході, – каже Поворозник.

Він додає, що в проєкті бюджету на 2021 рік заплановано збільшення фінансування на Службу зовнішньої розвідки майже на 70%, порівняно з 2020 роком. Тобто, на оборону і безпеку видатки наче й зростають, а от на Міністерство оборони зменшуються. І в умовах війни це виглядає дещо дивно.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що у 2014 році у відповідь на російську агресію Україна почала збільшувати чисельність Збройних сил та витрати на оборону. Якщо в 2013 році чисельність ЗСУ становила 168 тисяч, то в 2015-му досягла 250 тисяч.

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Витрати на оборону Україна збільшувала щороку на 9-10%. В 2019 році вони досягли 102 мільярдів гривень, або 3,4% ВВП. В Держбюджеті на 2020 рік витрати на оборону передбачені, як зазначалося вище, на рівні 117,5 мільярдів гривень. Хоча згідно до бюджетної резолюції, затвердженої Указом Президента №167/2019 від 25.04.2019, витрати на оборону мають становити 5,4 % ВВП – або 210 мільярдів гривень. Для порівняння Росія витратила в 2019 році на оборону 65,1 мільярди доларів, або приблизно 1679,6 мільярди гривень, а чисельність збройних сил Росії становить біля 1 мільйона.

Очевидно, що для протистояння агресору ні чисельність ЗСУ, ні витрати на оборону України не достатні. Вони мають бути суттєво збільшенні. Натомість в 2020 році розпочалося скорочення ЗСУ. Вже прийнято рішення про скорочення 40 тисяч посад. В Міноборони це називають оптимізацією і стверджують, що скорочують вакантні посади. Проте, невдовзі дійде черга і до людей. В умовах війни скорочення армії, як і витрат на оборону неприпустимо, – каже Хмелевський.

Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії та конверсії, пояснив, що характеризуючи сучасні збройні сили говорити про чисельність немає сенсу. Оскільки боєготовність сучасних збройних сил визначається не чисельністю, а системністю і технічним оснащенням.

"Сучасні збройні сили повинні собою являти розвідувально-ударний комплекс, тобто миттєво визначати координати цілей противника, миттєво передавати інформацію про ці координати на центр прийняття рішень і миттєво передавати інформацію, щодо ураження цілей противника. В цьому циклі чисельність бойового складу взагалі ніяк не впливає на ефективність", – говорить Самусь.

Він наводить приклад, якщо у наших військово-морських силах буде 100 адміралів і 200 тисяч матросів, це ніяк не вплине на боєздатність військово-морських сил. Адже вона визначається наявністю ударних кораблів, патрульних і т.д. Це ж саме і у авіації та сухопутних силах.

Чисельність Збройних сил України треба змінювати. Оскільки у нас досі існують, фактично, радянські збройні сили, вони мають бути реформовані и переходити на сучасні основи діяльності. Повинен бути загальний призов, абсолютно всі мають проходити базову військову підготовку, в тому числі і дівчата. Але тривати вона має не рік, а два-три місяці, – зазначив Самусь.