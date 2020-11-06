На острові Балі, що в Індонезії, затримали українку. Їй прийшла посилка від батьків – в ній місцеві "копи" знайшли "травку", але жінка запевняє, що то була сливова пастила. У цій країні такий злочин передбачає смертну кару.

Даша Шигаєва вже рік живе на Балі. Поліція увірвалась до неї додому й заарештувала за зберігання марихуани. Її сестра Катерина Кіріченко натякає, що її могли підкинути.

Читайте також У Києві дівчина втекла від ґвалтівника: її врятували патрульні

Сестра пише у фейсбуці, що в оригінальній посилці марихуани не було. "Але це не означає, що з нею не проводилися якісь махінації".

Родичі затриманої вже зв'язалися з консульством України в Індонезії. Там запропонували почекати три дні до отримання результатів повторного тесту. Представники посольства відвідували Шигаєву у в’язниці.

"Сьогодні Даші дзвонив посол, також до неї приїжджали почесні консули. Відчуваємо від них підтримку", – пише Кіріченко.

З її слів, сестру тримають в нормальних умовах.

Сама Даша Шигаєва заспокоїла, що зараз все добре і вона чекає результатів експертизи, які повинні довести її невинуватість.