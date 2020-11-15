З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, однак чимало українців знехтували обмежувальними заходами. Так, лише за минулу добу правоохоронці склали майже 1000 адміністративних протоколів.

Загалом поліцейські зафіксували 1029 повідомлень, пов'язаних з порушенням карантинних заходів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. У перший день карантину вихідного дня за порядком стежили майже 20 000 правоохоронців. За інформацією Нацполіції працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб'єктів господарювання.

Результати роботи правоохоронців

Загалом 1355 закладів господарювання припинили роботу діяльність, серед них:

891 заклад сфери торговельного і побутового обслуговування населення,

416 закладів громадського харчування,

21 дискотек та нічних клубів,

18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів,

6 торговельно-розважальних центрів,

3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

Найбільше порушень зафіксували у Львівській області, а найменше – у Тернопільській.

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Скільки адмінпротоколів склала поліція за весь час карантину / Фото Нацполіції



В яких областях зафіксували найбільше порушень карантину / Фото Нацполіції

Карантин вихідного дня: головне

Рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня ухвалили під час засідання Кабміну 11 листопада. Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також Кабмін призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу