Поблизу узбережжя Великої Британії виявили судно, на якому перевозили нелегальних мігрантів. Серед фігурантів справи є й громадяни України. Спільне розслідування проводять британські та українські поліцейські.

Затримали двох громадян України

Рибальське судно зі 69 мігрантами з Південно-Східної Європи затримали 18 листопада біля узбережжя Східної Англії. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

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Операцію проводили британські прикордонники та Нацагентсво боротьби зі злочинністю. Екіпаж судна затримали за сприяння нелегальній міграції. З трьох членів екіпажу двоє – українці.

Ми спільно з британськими колегами з NCA перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування цього каналу нелегальної міграції. Водночас вивчаємо наявність вербування та втягнення українців у злочинну діяльність,

– розповів начальник Департаменту протидії злочинності, пов'язаній з торгівлею людьми Сергій Пантелеєв.



Маршрут перевезення нелегалів / Зображення з сайту Нацполіції

Україна увійшла до слідчої групи під егідою Європолу

Пантелеєв зауважив, що наразі у грецьких та італійських в'язницях перебувають близько 200 українців. Вони – або спільники контрабандистів, або жертви вербувальників. Україна, Греція, Італія, Грузія, Туреччина, Словаччина увійшли до міжнародної слідчої групи під егідою Європолу, яка й розслідуватиме справи щодо торгівілі людьми.