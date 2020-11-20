Українці причетні до перевезення нелегалів у Британії: деталі розслідування
Поблизу узбережжя Великої Британії виявили судно, на якому перевозили нелегальних мігрантів. Серед фігурантів справи є й громадяни України. Спільне розслідування проводять британські та українські поліцейські.
Затримали двох громадян України
Рибальське судно зі 69 мігрантами з Південно-Східної Європи затримали 18 листопада біля узбережжя Східної Англії. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.
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Операцію проводили британські прикордонники та Нацагентсво боротьби зі злочинністю. Екіпаж судна затримали за сприяння нелегальній міграції. З трьох членів екіпажу двоє – українці.
Ми спільно з британськими колегами з NCA перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування цього каналу нелегальної міграції. Водночас вивчаємо наявність вербування та втягнення українців у злочинну діяльність,
– розповів начальник Департаменту протидії злочинності, пов'язаній з торгівлею людьми Сергій Пантелеєв.
Маршрут перевезення нелегалів / Зображення з сайту Нацполіції
Україна увійшла до слідчої групи під егідою Європолу
Пантелеєв зауважив, що наразі у грецьких та італійських в'язницях перебувають близько 200 українців. Вони – або спільники контрабандистів, або жертви вербувальників. Україна, Греція, Італія, Грузія, Туреччина, Словаччина увійшли до міжнародної слідчої групи під егідою Європолу, яка й розслідуватиме справи щодо торгівілі людьми.
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