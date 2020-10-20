Українці виділили головні проблеми держави. У першій трійці – війна на Донбасі, корупція та безробіття.

Про це свідчать дані, отримані в результаті соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Це цікаво Більшість – проти: що українці думають про вільну економічну зону для Донбасу

Так, респондентам пропонували перелік проблем, з яких вони могли вибрати ті, які вважають найголовнішими. Відтак, у першій трійці опинилися війна на Донбасі, корупція, а також безробіття.

Трохи нижче у переліку, але з великим відсотком наступні проблеми: комунальні тарифи, запобігання економічній кризі, розвиток економіки, а також – покращення системи охорони здоров’я.

Які проблеми є найголовнішими для України: результати опитування

Війна на Донбасі – 62,6% опитаних вважають цю проблему найголовнішою.

– опитаних вважають цю проблему найголовнішою. Корупція – 52,8%.

– Безробіття – 43,2%.

– Комунальні тарифи – 28,8%.

Запобігти економічній кризі, розвиток економіки – 27,8%.

Покращення системи охорони здоров’я – 18,8%.

Підвищення соціальних виплат – 16,6%.

Боротьба з розповсюдження коронавірусу – 11,3%.

– Скасування запуску ринку землі – 8,1%.

Поліпшення системи освіти – 5,4%.

Повернення контролю над Кримом – 4,9%.

– Поліпшення інфраструктури – 4,9%.

Зниження рівня злочинності – 3,6%.

Децентралізація – 3,4%.

Розширення сфери застосування української мови – 1,2%.

Підвищення статусу російської мови – 0,7%.

Інше – 1,5%.

Важко сказати – 0,8%.



Результати опитування, проведеного серед українців, щодо головних проблем у державі / Скриншот

Дослідження тривало з 8 по 15 жовтня. Його проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Таким чином були опитані 1009 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму та окупованих територій Донбасу.

Зауважимо, що соціологи також поцікавились, чи довіряють українці всенародному опитуванню, яке влада збирається провести у день місцевих виборів 25 жовтня. Цікаво, що думки українців розділилися фактично порівну: 43,4% довіряють майбутнім результатам опитування Зеленського, а 40,7% – ні.