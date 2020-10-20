Українці назвали головні проблеми країни: перелік
Українці виділили головні проблеми держави. У першій трійці – війна на Донбасі, корупція та безробіття.
Про це свідчать дані, отримані в результаті соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
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Так, респондентам пропонували перелік проблем, з яких вони могли вибрати ті, які вважають найголовнішими. Відтак, у першій трійці опинилися війна на Донбасі, корупція, а також безробіття.
Трохи нижче у переліку, але з великим відсотком наступні проблеми: комунальні тарифи, запобігання економічній кризі, розвиток економіки, а також – покращення системи охорони здоров’я.
Які проблеми є найголовнішими для України: результати опитування
- Війна на Донбасі – 62,6% опитаних вважають цю проблему найголовнішою.
- Корупція – 52,8%.
- Безробіття – 43,2%.
- Комунальні тарифи – 28,8%.
- Запобігти економічній кризі, розвиток економіки – 27,8%.
- Покращення системи охорони здоров’я – 18,8%.
- Підвищення соціальних виплат – 16,6%.
- Боротьба з розповсюдження коронавірусу – 11,3%.
- Скасування запуску ринку землі – 8,1%.
- Поліпшення системи освіти – 5,4%.
- Повернення контролю над Кримом – 4,9%.
- Поліпшення інфраструктури – 4,9%.
- Зниження рівня злочинності – 3,6%.
- Децентралізація – 3,4%.
- Розширення сфери застосування української мови – 1,2%.
- Підвищення статусу російської мови – 0,7%.
- Інше – 1,5%.
- Важко сказати – 0,8%.
Результати опитування, проведеного серед українців, щодо головних проблем у державі / Скриншот
Дослідження тривало з 8 по 15 жовтня. Його проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Таким чином були опитані 1009 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму та окупованих територій Донбасу.
Зауважимо, що соціологи також поцікавились, чи довіряють українці всенародному опитуванню, яке влада збирається провести у день місцевих виборів 25 жовтня. Цікаво, що думки українців розділилися фактично порівну: 43,4% довіряють майбутнім результатам опитування Зеленського, а 40,7% – ні.