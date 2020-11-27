У 2019 році перші посвідки на проживання в країнах-членах ЄС отримали 757 тисяч українців. Це робить їх найбільшою групою серед усіх отримувачів.

Майже 4 з 5 дозволів українцям видала Польща. Про це свідчать дані Євростату.

Актуально В ЄС Лукашенка порівняли із венесуельським диктатором Мадуро

Зайнятість – основна причина видачі документів

Основною причиною видачі 87% документів стала зайнятість. За кількістю отриманих дозволів:

на другому місці громадяни Марокко – 133 тисяч дозволів. З них – 47% видали в Іспанії;

також на тій сходинці й Індія – 131 тисяча дозволів. З них – 19% в Німеччині.

На громадян цих країн припадала понад третина (35%) всіх перших дозволів на проживання, які видали у 2019 році. Також були й інші причин видачі документів, зокрема:

► сім'я та освіта – основні причини видачі дозволів марокканцям (59%), китайцям (40%) і громадянам США (37%);

► статус біженця і додатковий захист – переважали у сирійців (65%).



Основні причини видачі дозволів / Інфографіка Євростату

Посвідки громадянам, які не входять до ЄС

Загалом 2019 року в Європейському Союзі видали приблизно 3 мільйони перших посвідок на проживання для громадян, які не входять до ЄС. Це число виросло на 6% (або 163 тисячі) в порівнянні з 2018 роком, продовжуючи тенденцію до зростання, що спостерігається з 2013 року.

Наголосимо! У 2018 році громадянам України видали 527 тисяч посвідок на проживання, з яких майже 78,5% видала Польща, 5,1% – Чехія, 4,1% – Угорщина.

Зростання загальної кількості перших дозволів на проживання в основному було зумовлене збільшенням кількості перших дозволів, виданих з причин працевлаштування (зростання на 214 тисячі або 22%):