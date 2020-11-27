Четвертий рік поспіль: українці отримали найбільше дозволів на проживання в країнах ЄС
У 2019 році перші посвідки на проживання в країнах-членах ЄС отримали 757 тисяч українців. Це робить їх найбільшою групою серед усіх отримувачів.
Майже 4 з 5 дозволів українцям видала Польща. Про це свідчать дані Євростату.
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Зайнятість – основна причина видачі документів
Основною причиною видачі 87% документів стала зайнятість. За кількістю отриманих дозволів:
- на другому місці громадяни Марокко – 133 тисяч дозволів. З них – 47% видали в Іспанії;
- також на тій сходинці й Індія – 131 тисяча дозволів. З них – 19% в Німеччині.
На громадян цих країн припадала понад третина (35%) всіх перших дозволів на проживання, які видали у 2019 році. Також були й інші причин видачі документів, зокрема:
► сім'я та освіта – основні причини видачі дозволів марокканцям (59%), китайцям (40%) і громадянам США (37%);
► статус біженця і додатковий захист – переважали у сирійців (65%).
Основні причини видачі дозволів / Інфографіка Євростату
Посвідки громадянам, які не входять до ЄС
Загалом 2019 року в Європейському Союзі видали приблизно 3 мільйони перших посвідок на проживання для громадян, які не входять до ЄС. Це число виросло на 6% (або 163 тисячі) в порівнянні з 2018 роком, продовжуючи тенденцію до зростання, що спостерігається з 2013 року.
Зростання загальної кількості перших дозволів на проживання в основному було зумовлене збільшенням кількості перших дозволів, виданих з причин працевлаштування (зростання на 214 тисячі або 22%):
- Польща видала чверть всіх перших дозволів на проживання – 724 тисячі або 25% від загального числа;
- Німеччина – 460 тисяч або 16%;
- Іспанія – 320 тисяч або 11%;
- Франція – 285 тисяч або 10%;
- Італія – 176 тисяч або 6%;
- Чехія – 117 тисяч або 4%.
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