В Україні бронювання залізничних та авіаквитків почало відновлюватися. У листопаді – грудні українці почали активніше планувати свої подорожі.

Так, у листопаді бронювання залізничних квитків зросло на 50%. Про це пише Укрінформ з посиланням на дані сервісу Опендатабот.

Дивіться також Кулеба розповів, коли українцям дозволять їздити у країни ЄС

Водночас на початку грудня бронювання залізничних квитків в Україні зросло до 69%.

Що ж до авіаквитків, то їх бронювання зросло з 50% на початку листопада до 70% на початку грудня. Зауважимо, що за 100% було взято показники бронювання до карантину.

Ймовірно, на планування подорожей українців вплинули заяви президента та представників Кабміну, які пообіцяли, що навіть у разі нового локдауну не зупинятимуть транспорт та не закриватимуть кордони.

Раніше у МЗС заявили, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні – недоцільно. Те ж стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Це цікаво МАУ вводить обов’язковий масковий режим в літаках: що треба знати про нові правила безпеки

Водночас при плануванні подорожі слід пам'ятати про обов'язковий масковий режим у транспорті та інші правила, яких закликає дотримуватись той чи інший перевізник.