Світовий рейтинг EF EPI, який з 2011 року визначає місце країн за рівнем знання англійської мови, представив результати за 2020 рік.

Українці покращили знання англійської

Цього року Україна піднялась на п'ять сходинок, з 49-го на 44-е місце. Отже, країна вийшла з групи Низького рівня володіння англійською мовою та перейшла у групу країн Середнього рівня.

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Україна розташувалась у нижній частині переліку серед таких країн як:

42. Куба;

43. Афганістан;

44. Україна;

45. Макао, Китай;

46. Болівія.

Середній рівень, за словами творців рейтингу, дозволяє: вести перемовини, розуміти тексти пісень та писати робочі електронні листи на знайомі теми.

Географічні сусіди України посіли у рейтингу позиції у групі Високого рівня: Угорщина – 14-а, Польща – 16-а, Румунія – 17-а, Чехія – 19-а.

Другий рік поспіль рейтинг очолюють Нідерланди. Сусідні скандинавські країни так само продовжують лідирувати: Данія – друга, Фінляндія – третя, Швеція – четверта, Норвегія – п'ята.

Позиція України у рейтингу EF EPI в різні роки.

Вплив карантину на вивчення англійської

"Нашій країні ще є куди розвиватися, але перехід у кращу за знанням мови групу надихає. Світовий індекс EF EPI вимірює рівень знань тих, хто сам бажає пройти тест. Середній вік учасників опитування складає 23 роки, таким чином, це великою мірою рейтинг молоді, отже, майбутнього нашого суспільства, – говорить Максим Сундалов, співзасновник та керівник онлайн-школи англійської мови EnglishDom.

Також він зазаначає, що подібна тенденція до покращення рівня стала помітнішою й на онлайн-платформі EnglishDom. Зокрема, минулого року на рівні Starter, тобто взагалі без знань прийшли навчатися 19% студентів, цього року таких лише 12%. Водночас доля студентів з рівнем Pre-Intermediate зросла до 32%.

Ми бачимо покращення словникового запасу у студентів. Вважаю, цьому сприяє мода на вивчення слів за допомогою застосунків для смартфонів. Наші викладачі також помітили, що українці почали впевненіше читати тексти англійською, хоча сприйняття на слух та говоріння ще дається складно. Важливо, що для молодого покоління англійська – вже не штучна мова підручника, а жива мова серіалу чи комп'ютерної гри, в яку бавляться разом з іноземними онлайн-друзями, – додає Сундалов.

За даними опитування студентів EnglishDom, найбільшими стимулами у вивченні мови стали професійний розвиток та подорожі. Проте з переходом на самоізоляцію та закриттям кордонів, у людей вивільнилося більше часу і вони, як показує статистика, почали вдвічі більше займатися англійською онлайн. Карантин змістив життя в інтернет і зробив наш світ спільним для людей з різних країн.

Методологія EF EPI

Рейтинг ґрунтується на результатах тестування 2,2 мільйона дорослих людей у 100 країнах та регіонах.

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Організатори відзначають, що учасники тестування самі обрали участь у дослідженні, тому не можна гарантувати репрезентативність вибірки. Проте для шахрайства з завищенням немає причин, адже результати надаються виключно для особистого користування.