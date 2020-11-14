Іспанські правоохоронці викрили банду, яка незаконно продавала зброю та відмивала отримані прибутки. Серед членів злочинного угруповання, окрім місцевих жителів, були громадяни України та Латвії.

У ході спецоперацій, які відбулися у провінціях Аліканте, Барселона і Валенсія, затримали 7 людей, про це повідомляє пресслужба Європолу.

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Банда нелегально перевозила російську зброю та вибухівку на комерційних кораблях з України. Переважно – до зон конфлікту у Північній Африці та на Близькому Сході. Перевезення приховували – їх здійснювали на вантажних суднах, які транспортували законно придбану зброю.

А через Середземне море транспортували навіть важке озброєння та танки. Правоохоронці вилучили у підозрюваних майно на приблизно 10 мільйонів євро. До викриття банди призвели, зокрема, конфлікти між її лідерами.

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Іспанська поліція вела розслідування, починаючи з 2018 року. В установі підкреслили, що незаконна діяльність приносила членам угруповання великі прибутки. Ці гроші вони відмивали та інвестували у легальний бізнес.

Довідка. Європейське поліцейське управління (Європол) – це установа правопорядку ЄС, вона збирає інформацію щодо кримінальних злочинів.

Правоохоронцям довелося залучати фахівців різних галузей, зокрема економістів, військових експертів та спеціалістів у сфері технології та міжнародних морських перевезень.