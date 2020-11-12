В Україні зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Її автор вважає, що введення такого обмеження не вплине на поширення COVID-19, але матиме катастрофічні наслідки для економічного й культурного життя суспільства.

Станом на ранок 12 листопада петиція набрала вже 5 858 підписів з 25 тисяч необхідних. Відповідне звернення опублікували на сайті електронних петицій.

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Про що мовиться у петиції

Карантин вихідного дня спричинить повну втрату прибутків, призведе бізнес до нерентабельності і закриття. Крім того, він означатиме масове звільнення десятків тисяч працівників, зокрема серед незахищених верств населення, жінок та молоді,

– зауважила авторка петиції Катерина Єгорова.

За її словами, представники бізнесу вимагають не вводити карантин вихідного дня, а в разі введення – скасувати. Також вони хочуть, аби уряд не обмежував години роботи підприємців.

Крім того, авторка петиції вимагає, аби Кабмін проводив консультації з громадськістю перед ухваленням карантину.

Карантин вихідного дня: головне

Карантин вихідного дня діятиме вже 14 – 15 листопада з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Його ввели на 3 тижні.

Згідно з обмеженнями, на вихідних можуть працювати лише аптеки, ветеринарні аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Великі компанії вже засудили введення такого карантину. Зокрема, "Планета кіно" заявила, що обмеження призвели до звільнення близько 500 працівників, а "Епіцентр" взагалі відмовився виконувати рішення уряду.



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу