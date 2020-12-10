Більше ніж 25% українців виступають проти будь-яких варіантів амністії за злочини на Донбасі. Проте майже третина опитаних досі не сформували думку щодо відповідальності за скоєне на сході України.

Ставлення до злочинів на сході України під час воєнного конфлікту

Дослідження проводили з 6 до 19 жовтня. Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Кого повинна стосуватись амністія:

усіх учасників конфлікту за весь час – 4,5% опитаних;

усіх учасників конфлікту, але не за тяжкі злочини – 18,6%;

українських військових чи учасників збройного конфлікту, які здійснили будь-які злочини за весь час – 2,4%;

українських військових чи учасників збройного конфлікту, але не за тяжкі злочини – 8,4%;

усіх учасників збройного конфлікту за весь час – 2,8%;

усіх учасників збройного конфлікту, але не за тяжкі злочини – 7,1%;

не підтримую жодних варіантів амністії – 25,8%;

важко сказати – 30,4%.

Згідно з результатами дослідження, кількість українців, які виступають проти застосування тортур щодо ворогів, зросла майже на 2% у порівнянні з 2018 роком. Проте у 2016 році таких людей було ще більше – 41%.

Ставлення до тортур ворогів під час збройного конфлікту (2020 рік):

Ні, цього не дозволяє закон – 38,6%.

Ні, це суперечить принципам гуманізму – 35,7%.

Так, мета виправдовує засоби – 8,8%.

Так, бо це адекватна відповідь на дії ворога – 6,6%.

Важко сказати – 15,4%.



Ставлення до амністії за злочини на Донбасі / Інфографіка Фонду " Демократичні ініціативи"

Що відомо про дослідження?

Дослідження було проведене Центром прав людини ZMINA і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва за підтримки проєкту "Права людини для України" (фінансується Міністерством закордонних справ Данії) з 6 по 19 жовтня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2002 респонденти у всіх областях України, крім окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Раніше ідею про амністії висловив Фокін

Зазначимо, що раніше ідею загальної амністії для бойовиків, що беруть участь у війні на Донбасі, висловив колишній член делегації України в ТКГ Вітольд Фокін. На його думку, інакше миру на сході України не досягнути. За свої висловлювання, які різко критикували у суспільстві, Фокіна звільнили з Тристоронньої контактної групи.

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