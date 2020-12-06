Проникливі свідчення українців про злочини на Донбасі: цикл відеофільмів
Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська опублікувала на ютуб-каналі цикл відеофільмів. Там є свідчення постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі і їхніх родичів.
Записи відеосвідчень громадян України здійснили за підтримки посольства Польщі. Про це повідомили на сайті Укрінформ.
Зверніть увагу Комуністичну партію у Польщі потрібно заборонити, – генпрокурор Зьобро
Які спогади вже оприлюднили
Українською мовою з польськими субтитрами опублікували свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна.
Понад рік він перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами.
Спогади Валерія Недосєкіна: дивіться відео
Також опублікували відеосвідчення Ізабели Пєх. З 2018 року її мати Олена перебуває у застінках бойовиків "ДНР".
Спогади Ізабели Пєх: дивіться відео
Малгожата Госєвська: що про неї відомо
- У 2014 році віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська активно підтримала Революцію Гідності. Довгий час вона перебувала серед протестувальників у Києві.
- У 2016 році вона передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини росіян, скоєні на Донбасі у 2014 році.
- Доповідь склали на основі 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими.
- У них мовиться про злочини (позбавлення волі, фізичні та психологічні тортури, вбивства), до яких мали відношення росіяни.
Поділитися новиною