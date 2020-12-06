Віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвська опублікувала на ютуб-каналі цикл відеофільмів. Там є свідчення постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі і їхніх родичів.

Записи відеосвідчень громадян України здійснили за підтримки посольства Польщі. Про це повідомили на сайті Укрінформ.

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Які спогади вже оприлюднили

Українською мовою з польськими субтитрами опублікували свідчення колишнього директора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна.

Понад рік він перебував у полоні в бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами.

Спогади Валерія Недосєкіна: дивіться відео

Також опублікували відеосвідчення Ізабели Пєх. З 2018 року її мати Олена перебуває у застінках бойовиків "ДНР".

Спогади Ізабели Пєх: дивіться відео

Малгожата Госєвська: що про неї відомо