Питання амністії, тобто повного або часткового звільнення від кримінальної відповідальності й покарання категорії осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не надто часто обговорюється. Особливо, за злочини на сході України. Втім свою думку щодо цього висловили українці.

Понад чверть із них, а саме 25,8%, не підтримують амністію за злочини на Донбасі. Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичних ініціатив".

Важливо Скільки українців підтримали б ізоляцію ОРДЛО: опитування

Ще 18,6% підтримують амністію, окрім важких злочинів. А готові на тотальне помилування учасників конфлікту за весь час лише 4,5% українців.



Амністію всіх учасників конфлікту/ Скриншот з відео

Тортури

Щодо застосування тортур – 38,6% кажуть, що не можна, бо це незаконно. Ще 35,7% переконані, що не можна, бо це суперечить принципам гуманності.



Майже 36% вважає, що можна обійтись без тортур / Скриншот з відео

Кожен 11, тобто 8,8%, українців схвалює застосування тортур до ворога, бо мета виправдовує засоби.



Як ставляться українці до тортур щодо ворога / Скриншот з відео

Можна застосовувати тортури, бо це адекватна відповідь на дії ворога – вважають 6,6%.



Понад 6% вважають, що тортури – це нормально / Скриншот з відео

Що відомо про опитування

Дослідження провели з 6 до 19 жовтня 2020 року в усіх областях України, окрім непідконтрольних уряду України територій. Загалом опитано 2002 респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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