Команда медіапроєкту Ukraїner спільно з Greencubator здійснила "Зелену експедицію". Її результатом стане серія історій про українські бізнеси, що впроваджують кліматичні інновації та зменшують викиди парникових газів в атмосферу.

Це компанії, що знаходять новітні рішення у галузях будівництва, транспорту, альтернативних джерел енергії, сільського господарства тощо. Героями першої історії стала українська компанія Delfast, пише Ukrаїner.

Варте уваги Українська компанія створила триколісний електробайк з причепом: відео, ціна

Delfast створила електробайк, який може проїхати на одному заряді батареї довше, ніж будь-який інший у світі. Вони працюють з міжнародними клієнтами та розробляють нові моделі не тільки для розваг, а й для професійного використання.

Засновник компанії Данило Тонкопій. наголосив, що 99% електробайків використовують для розваги: щоб покупець на вихідних поїхав у парк або в магазин.

Їхня мета – більше фанова, це іграшка. А ми перетворили електробайки в справді професійний транспорт, який може їздити цілий день,

– зауважив він.

Компанія Delfast запрацювала в Україні з 2014 року як служба доставки. Із вибором транспорту одразу виникли проблеми, тому було вирішено створити свої електробайки, над розробкою яких працювали українські інженери.

З часом вони зробили неможливе – велосипед, який може проїхати на одному заряді 370 кілометрів. І продемонстрували це, встановивши світовий рекорд.



Скільки можуть проїхати за раз електробайки Delfast / Ілюстрація Ukrаїner

Завдяки своїм електровелосипедам компанія Delfast вже скоротила викиди СО2 у атмосферу на понад мільйон тон (станом на 2020 рік), і ця цифра продовжує рости з кожним днем.

"Я радий, що людство схаменулося і від бензинового транспорту почало переходити до електричного – більш екологічного і чистого", – зазначив Тонкопій.

Дізнайтесь більше про компанію Delfast: відео Ukrаїner

Довідка. Усі герої історій "Зеленої експедиції" є переможцями програми "Кліматичні інноваційні ваучери", яку реалізує ЄБРР в межах проєкту FINTECC за фінансової підтримки ЄС.