В Офісі Президента привітали українським захисників з їхнім святом. У привітанні зазначили, що захист України від поневолення став всенародною справою з 2014 року.

З 2014 року все стало інакшим, – ОПУ

Саме збройна агресія Росії проти України змусила забути про легковажне ставлення до захисту держави. Мовиться у заяві, оприлюдненій на сайті Офісу Президента.

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У 2014 році все стало інакшим. Герої стали героями, а вороги – ворогами. І ми нарешті зрозуміли, що таке бути справжнім захисником країни, коли щодня доводиться міняти своє особисте життя на можливість щасливого життя всієї України,

– сказали в ОПУ.

В Офісі Президента подякували кожному захиснику

Подвиги усіх, хто віддав життя за українську незалежність, мають пам'ятати усі прийдешні покоління. В Офісі Президента подякували кожному, хто виконує свій обов'язок з честю.

"Українці так довго і з таким болем ішли до своєї державності, що тепер точно не відступатимуть. Скільки б хтось не розривав наше суспільство спекуляціями, як би не грався з людськими емоціями й чим би не погрожував державі за столом переговорів", – наголосили в Офісі Президента.

Військових з Днем захисника привітав і президент

Зазначимо, що всіх українських захисників привітав 14 жовтня зі святом і очільник держави Володимир Зеленський. Президент вшанував загиблих воїнів біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі. Також Зеленський відвідав церемонію складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Богуна.

Зверніть увагу! 14 жовтня в Україні відзначають День захисника, а також річницю створення УПА, День козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці.