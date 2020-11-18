Українці вмирають через розірвану співпрацю з МВФ, – Фурса
Точної дати отримання Україною чергового траншу від Міжнародного валютного фонду наразі немає. У "Слузі народу" сподівались отримати транш у грудні. Однак це було до скандального рішення Конституційного Суду України.
Жорстока позиція МВФ – категорична і він її не змінить. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Українці страждають
За його словами, питання полягає в тому, не скільки Україна протягне без траншу, а як. Найбільш оптимістичний сценарій, коли він буде – це 3 – 4 місяці.
Попри те, що у нас вмирає багато людей, ми не вводимо жорсткий локдаун. Ми імітуємо боротьбу з коронавірусом, бо в державі немає грошей. Українці вмирають через те, що розірвана співпраця з МВФ,
– зазначив Фурса.
Зеленський – некомпетентний
Експерт запевнив, що слова Зеленського про те, що усі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані – брехня. Це показує некомпетентність президента в тому, як працює співпраця з фондом.
"Спочатку задумувалось, що Україна повинна отримати перший транш ще влітку. Україна мала виконати певний обсяг завдань до 30 червня. Але Зеленський запізнився на пів року", – сказав Фурса.
Україні потрібно почати місію
На думку банкіра, перш за все, Україні потрібно почати місію. Це – сигнал, що держава повернулася до співпраці.
Нам МВФ потрібен не тільки як гроші. Нам МВФ потрібен як знак для всіх, що Україна – адекватна держава. Адже до співпраці з фондом прив'язане фінансування з Європейським Союзом, Світовим банком та інвесторами,
– ствердив експерт.
Також він додав, що якщо Україна дійде до друку коштів, то її чекає суттєва девальвація та інфляція.
Черговий транш від МВФ: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський і директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва обговорили телефоном реалізацію програми МВФ.
- Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що отримати допомогу від МВФ найближчим часом майже нереально.
- Водночас в Офісі Президента наголосили, що МВФ може виділити кошти ще до кінця 2020 року або на початку 2021.
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