Точної дати отримання Україною чергового траншу від Міжнародного валютного фонду наразі немає. У "Слузі народу" сподівались отримати транш у грудні. Однак це було до скандального рішення Конституційного Суду України.

Жорстока позиція МВФ – категорична і він її не змінить. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Українці страждають

За його словами, питання полягає в тому, не скільки Україна протягне без траншу, а як. Найбільш оптимістичний сценарій, коли він буде – це 3 – 4 місяці.

Попри те, що у нас вмирає багато людей, ми не вводимо жорсткий локдаун. Ми імітуємо боротьбу з коронавірусом, бо в державі немає грошей. Українці вмирають через те, що розірвана співпраця з МВФ,

– зазначив Фурса.

Зеленський – некомпетентний

Експерт запевнив, що слова Зеленського про те, що усі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані – брехня. Це показує некомпетентність президента в тому, як працює співпраця з фондом.

"Спочатку задумувалось, що Україна повинна отримати перший транш ще влітку. Україна мала виконати певний обсяг завдань до 30 червня. Але Зеленський запізнився на пів року", – сказав Фурса.

Україні потрібно почати місію

На думку банкіра, перш за все, Україні потрібно почати місію. Це – сигнал, що держава повернулася до співпраці.

Нам МВФ потрібен не тільки як гроші. Нам МВФ потрібен як знак для всіх, що Україна – адекватна держава. Адже до співпраці з фондом прив'язане фінансування з Європейським Союзом, Світовим банком та інвесторами,

– ствердив експерт.

Також він додав, що якщо Україна дійде до друку коштів, то її чекає суттєва девальвація та інфляція.

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