В Україні щороку в останню суботу листопада відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Ввечері 28 листопада тисячі українців запалили символічні свічки біля вікон своїх будинків.

О 16:00 по всій Україні відбулася акція "Запали свічу пам'яті". Крім того, українці вшанували жертв сталінського терору хвилиною мовчання. Про це повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, у 2020 році відзначають вже 87 роковини трагедії. Пам'ять жертв Голодомору на державному рівні в Україні вшановують з 1993 року.

У цей день в містах опускають державні прапори та обмежують проведення розважальних заходів.



Українці запалили свічки у День пам'яті жертв Голодомору / Фото Анни Дзіни для 24 каналу



У вікнах квартир горять пам'ятні свічки / Фото Софії Мінджоси для 24 каналу



В Україні о 16:00 люди запалили символічні свічки / Фото Наталії Боднар для 24 каналу



У вікні будинку горить свічка пам'яті жерт Голодомору / Фото Анни Дзіни для 24 каналу

Українці запалили свічки у пам'ять про загиблих від Голодомору / Фото 24 канал, соціальні мережі

День пам'яті жертв Голодомору: головне