Українці запалили свічки у пам'ять про жертв Голодомору: фото
В Україні щороку в останню суботу листопада відзначають День пам'яті жертв Голодомору. Ввечері 28 листопада тисячі українців запалили символічні свічки біля вікон своїх будинків.
О 16:00 по всій Україні відбулася акція "Запали свічу пам'яті". Крім того, українці вшанували жертв сталінського терору хвилиною мовчання. Про це повідомляє 24 канал.
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Зауважимо, у 2020 році відзначають вже 87 роковини трагедії. Пам'ять жертв Голодомору на державному рівні в Україні вшановують з 1993 року.
У цей день в містах опускають державні прапори та обмежують проведення розважальних заходів.
Українці запалили свічки у День пам'яті жертв Голодомору / Фото Анни Дзіни для 24 каналу
У вікнах квартир горять пам'ятні свічки / Фото Софії Мінджоси для 24 каналу
В Україні о 16:00 люди запалили символічні свічки / Фото Наталії Боднар для 24 каналу
У вікні будинку горить свічка пам'яті жерт Голодомору / Фото Анни Дзіни для 24 каналу
Українці запалили свічки у пам'ять про загиблих від Голодомору / Фото 24 канал, соціальні мережі
День пам'яті жертв Голодомору: головне
- У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв трьох голодоморів – Голодомору 1932 – 1933 років та масових голодів 1921 – 1923 і 1946 – 1947 років. У 2020 році – це 28 листопада.
- Президент Володимир Зеленський 28 листопада доручив уряду виділити гроші на завешення будівництва музею Голодомору.
- Біля посольства Росії у Києві активісти "Національного корпусу" влаштували акцію протесту. Вони вийшли з плакатами "Пам'ятаємо, хто наші вороги", "Вбивали тоді. Вбивають зараз" тощо.
- На території музею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві відбулася панахида. Її очолив керівник Православної церкви України Епіфаній.
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