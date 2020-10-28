Колишній військовий, кухар та танцівник об'єдналися заради спільної справи. А об'єднує їх канабіс. З нього вони виготовляють продукти харчування.

У 2019 році Андрій отримав ліцензію на вирощування технічного сорту коноплі. Саме тієї, яка не містить психоактивного компонента – тетрагідроканабінолу, а тому не може викликати наркотичне сп'яніння. Як невелика команда заснувала свій успішний бізнес – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Мабуть, у це складно повірити, але з цієї сільськогосподарської культури у всьому світі виготовляють:

папір,

будівельні матеріали,

паливо,

косметику,

ліки,

харчові продукти.

І цей список можна продовжувати ще довго.

З чого все почалося

Засновник конопляної лабораторії Андрій Орлов свою справу почав реалізовувати ще з пелюшок. Він працював був в лабораторіях з батьками. Уже після звільнення зі ЗСУ зібрав команду ідейних хлопців.

Ми вирішили, що наше основне завдання зараз – це пропаганда здорового способу життя, пропаганда здорового харчування,

– розповів Андрій Орлов.

Партнер Андрія Володимир почав вивчати коноплю, після того, як йому діагностували виразку. Тоді чоловік звернув увагу на те, чим харчується. Як з'ясувалось, його раціон складався із дуже шкідливих продуктів, які не містили в собі нічого корисного.

Конопляно-медова лабораторія – так свій бізнес називають чоловіки. Зараз вони зосереджені на виготовленні муки, протеїну, ядер з коноплі та олії.

На конопляній олії протипоказано щось смажити. Там є дуже багато корисних елементів, які при тепловій обробці втрачають свої властивості. Його використовують в основному у салатах,

– зазначив співзасновник конопляно-медової лабораторії Володимир Бурда.

Експерименти

А ще вони залюбки співпрацюють з партнерами. З їхньої сировини вже виготовляють косметику та одяг. Окрім цього чоловіки полюбляють ще й експериментувати. Вони спробували зробити мед з конопляним протеїном.

Хоча конкуренція на ринку не надто велика, проте просувати свій продукт дуже важко, каже Андрій Орлов. Особливо у соціальних мережах – їх одразу блокують.

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Зараз чоловіки співпрацюють не лише з українськими партнерами. Їхню сировину вже закуповують у Польщі та Німеччині. А в планах вийти на ринок Іспанії, Болгарії та Греції.