В Україні зі суботи, 21 листопада, набирає чинності закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях і транспорті. Порушникам доведеться викласти з кишені від 170 до 255 гривень.

Скільки платитимуть за відсутність маски

Відповідний закон 20 листопада опублікували в парламентській газеті "Голос України", повідомляє 24 канал.

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А вже 21 листопада він почне діяти.

Відповідно до документа, якщо людина під час карантину зайшла у громадське місце або транспорт без засобу захисту, вона буде змушена заплатити штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Що є засобом захисту

маска, зокрема, зроблена власноруч;

респіратор.

Однак вони повинні обов’язково прикривати ніс та рот.

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Зверніть увагу! Кабінет Міністрів оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і транспорті ще у червні.

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Яке покарання передбачене за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу