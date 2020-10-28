Українців можуть не пускати до Білорусі
Українців, литовців та поляків можуть не пускати до Білорусі. Прикордонники країни вже вживають заходів для цього.
Чому українців можуть не пускати до Білорусі
У Білорусі вважають Україну, Литву та Польщу загрозою. Про це в ефірі Громадського радіо заявив посол України у Республіці Білорусь Ігор Кизим.
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Прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн,
– розповів посол.
За словами Кизима, це безпідставно, але це комусь потрібно, виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників.
До слова, раніше у Білорусі заявляли, що можуть закрити маршрути до України через другу хвилю коронавірусу.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- 25 жовтня у Білорусі розпочався масштабний протест. Силовики влаштували жорсткий розгін мітингувальників.
- Все тому, що цього дня закінчився термін ультиматуму лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Опозиція вимагала, аби Лукашенко пішов з посади та влада припинила насильство проти мирних демонстрантів.
- 26 жовтня у Білорусі поновився всенародний страйк.
- Лукашенко ж 27 жовтня заявив, що проти країни ведуть терористичну війну. Крім того, політик закликав вищі заклади освіти відрахувати студентів, які виходять на протести.