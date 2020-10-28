Українців, литовців та поляків можуть не пускати до Білорусі. Прикордонники країни вже вживають заходів для цього.

Чому українців можуть не пускати до Білорусі

У Білорусі вважають Україну, Литву та Польщу загрозою. Про це в ефірі Громадського радіо заявив посол України у Республіці Білорусь Ігор Кизим.

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Прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн,

– розповів посол.

За словами Кизима, це безпідставно, але це комусь потрібно, виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників.

До слова, раніше у Білорусі заявляли, що можуть закрити маршрути до України через другу хвилю коронавірусу.

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