Міністерство закордонних справ України узгодило з білоруською владою допуск українських громадян до Білорусі з метою лікування. Це стосується періоду введених офіційним Мінськом тимчасових обмежень перетину наземного кордону.

Таку інформацію розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це повідомили на сайті МЗС.

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Українські пацієнти в невизначеності

За його словами, з початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Зокрема ті, яким необхідна трансплантація.

Я негайно доручив нашому посольству в Мінську розв'язати проблему. Вже у середині листопада ми узгодили питання в'їзду українських пацієнтів з білоруською владою,

– зазначив Кулеба.

Проблем не повинно бути

Міністр зазначив, що українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону.

Він також додав: "Це стосується не лише критично важливих операцій, але й поїздок з метою медичного обстеження".

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