Українців серед загиблих під час теракту у Відні немає, – посол
Трагедія у Відні 2 листопада забрала життя одразу 4 людей. Ще понад 15 постраждалих перебувають у лікарні. На щастя, українців серед загиблих під час теракту у Відні немає.
Офіційну інформацію про те, що українців серед загиблих немає, повідомив посол України у Відні Олександр Щерба. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Раніше Щерба заявляв, що поруч з місцем трагедії були українські студенти. Водночас жертвами теракту у Відні стали 4 людини, інформації щодо їх громадянства поки нема. Ще щонайменше 18 – отримали поранення. Відомо, що серед постраждалих є співробітник поліції.
Що відомо про постраждалих
- Поранена в результаті теракту жінка померла у лікарні.
- Ще одна жінка померла в клініці Оттакринг. Вона працювала офіціантом в одному з закладів Відня та їй було від 40 до 50 років.
- Чоловіка розстріляли на вулицях австрійської столиці.
- За даними правоохоронців, одного з імовірних злочинців розстріляли силовики.
Жахливий теракт у Відні: головне
- Стрілянина у центрі австрійської столиці сталася ввечері 2 листопада. Кілька чоловіків відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах.
- Також нападники стріляли в перехожих. У поліції заявили про 6 різних місць, де діяли терористи.
- За словами бургомістра Відня, один зі злочинців міг мати на собі пояс з вибухівкою. Австрійські ЗМІ показали кадри із затримання 4 ймовірних стрільців. Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Підозрюваного у теракті в центрі Відня затримали 3 листопада у місті Лінц на півночі Австрії. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.
- Центр австрійської столиці перекрила поліція. До охорони деяких об'єктів залучили навіть військовослужбовців. У МВС, зі свого боку, порекомендували дітям не йти до школи.
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