Депутат Київської міської ради Сергій Гусовський проаналізував головні виклики, які стоять перед Україною після завершення місцевих виборів.

На думку політика, найскладнішим аспектом роботи нового скликання місцевих рад буде консолідація та визначення перспективи розвитку України на наступні 5-10 років.

На мій погляд, головний виклик, який стоїть перед Україною: як знайти формулу співіснування українців? Як знайти розуміння, що є вороги, а є опоненти? Це питання про суспільну злагоду, а злагода йде через прийняття і сприйняття, через те, щоб дозволити комусь мати іншу думку і не переходити у формат ворожнечі,

– зазначив він.

Водночас Гусовський підкреслив, що Україна має рухатися до нових форматів влади.

"Держава як інституція досягла певного абсурду, як ми бачимо з рішення Конституційного суду, реакції РНБО й Офісу Президента і, ймовірно, подальших дій Верховної Ради. Це колапс поточної формули державної інституції. Тому питання зараз щодо України – чи справді варто продовжувати цей рух в сподіваннях, що прийде месія і все вирішить? Півтора року тому був виданий аванс неймовірної ваги, і результати виборів підтверджують, що суспільство розчарувалося в цьому авансі. Чи має президент бути гарантом Конституції, чи це може бути парламент? З переходом на парламентську форму правління пов`язані неймовірні ризики. Але інакше це рух до тяжкої хвороби, за якою – неминуча смерть. Тому головна наша мета – знаходження формули співіснування для дуже різних територій України, яка зможе рухати нас всіх разом", – зауважив політик.