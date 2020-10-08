Українцям рекомендують наразі не їздити в Киргизстан, – МЗС
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану. Причина – акції протесту у цій країні і ймовірна небезпека через зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями.
Рекомендації українцям у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації у Киргизстані оприлюднили 8 жовтня на сайті МЗС України.
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Відомство радить громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану до стабілізації ситуації.
Тим українцям, які наразі перебувають на території Киргизстану, рекомендують
- бути пильними та обережними;
- уникати місць масового скупчення людей;
- не брати участі в демонстраціях та акціях протесту;
- не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в країні;
- стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.
У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю, українцям радять звертатися на гарячу лінію Посольства України в Киргизькій Республіці або на цілодобову гарячу лінію МЗС.
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