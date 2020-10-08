Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до Киргизстану. Причина – акції протесту у цій країні і ймовірна небезпека через зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями.

Рекомендації українцям у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації у Киргизстані оприлюднили 8 жовтня на сайті МЗС України.

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Відомство радить громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану до стабілізації ситуації.

Тим українцям, які наразі перебувають на території Киргизстану, рекомендують

бути пильними та обережними;

уникати місць масового скупчення людей;

не брати участі в демонстраціях та акціях протесту;

не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в країні;

стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю, українцям радять звертатися на гарячу лінію Посольства України в Киргизькій Республіці або на цілодобову гарячу лінію МЗС.

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