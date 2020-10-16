Синоптики попередили, що в Україну 17 жовтня прийде негода. Окрім злив та мокрого снігу, очікують також шквальні пориви вітру. А у Києві навіть оголосили перший рівень небезпеки.

17 жовтня у Карпатах очікують дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас у північних та центральних областях, окрім Дніпропетровської, прогнозують сильні зливи. Негода не омине і столиці. Так, у Києві та області вдень буде сильний дощ і пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

У пресслужбі КМДА навіть повідомили про оголошення першого рівня небезпеки. 17 жовтня у столиці чергуватиме спецтехніка "Київавтодору".

Що робити у разі негоди

Якщо сильний дощ застав вас на вулиці, фахівці радять по можливості обходити великі дерева. Не варто паркувати поруч з ними автомобілі – гілки можуть становити велику небезпеку. Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля, то спершу треба знизити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації.

Крім того, найближчими днями в країні очікується зниження температури. Однак вже у неділю, 18 жовтня, погода трохи покращиться і опадів майже не буде.



В Україну суне негода / Фото Укргідрометцентру

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