В Україну суне негода: у Києві оголосили перший рівень небезпеки
Синоптики попередили, що в Україну 17 жовтня прийде негода. Окрім злив та мокрого снігу, очікують також шквальні пориви вітру. А у Києві навіть оголосили перший рівень небезпеки.
17 жовтня у Карпатах очікують дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Важливо В Україну йде похолодання: якою буде погода в найближчі дні
Водночас у північних та центральних областях, окрім Дніпропетровської, прогнозують сильні зливи. Негода не омине і столиці. Так, у Києві та області вдень буде сильний дощ і пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
У пресслужбі КМДА навіть повідомили про оголошення першого рівня небезпеки. 17 жовтня у столиці чергуватиме спецтехніка "Київавтодору".
Що робити у разі негоди
- Якщо сильний дощ застав вас на вулиці, фахівці радять по можливості обходити великі дерева.
- Не варто паркувати поруч з ними автомобілі – гілки можуть становити велику небезпеку.
- Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля, то спершу треба знизити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації.
Крім того, найближчими днями в країні очікується зниження температури. Однак вже у неділю, 18 жовтня, погода трохи покращиться і опадів майже не буде.
В Україну суне негода / Фото Укргідрометцентру
Якою буде погода у жовтні: прогноз синоптика
- Синоптики заявили, що погода в Україні до кінця осені буде дещо аномальною через пересування сезонів. До прикладу, у вересні 2020 року переважали саме літні температури.
- Похолодання восени 2020 року буде плавним. Опади до кінця жовтня також будуть у межах норми.
- Найтепліше у жовтні буде на Півдні та Закарпатті. На інших територіях температура повільно, але вірно, буде опускатися.