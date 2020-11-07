В Україну на кілька днів повертається осіннє тепло до +15 градусів
Прогноз погоди на вихідні 7 та 8 листопада в Україні від Укргідрометцентру: у найближчі суботу та неділю опадів не буде, у більшості областей країни вночі та вранці – місцями туман, температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень від +7 до +15.
Як свідчать дані з сайту Укргідрометцентру та сторінки установи у фейсбуці, вихідні дні 7 й 8 листопада будуть порівняно теплими. Температура вдень в Україні здебільшого коливатиметься навколо позначки у +12 (загалом від +9 до +15). Протягом цих днів не буде дощів, але українці матимуть змогу спостерігати тумани.
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Погода у найбільших містах України на вихідних 7 та 8 листопада
Погода у Києві у суботу та неділю
- У суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6, вдень +11.
- У неділю змін не буде.
Погода у Харкові
- Хмарно з проясненнями, температура вночі +4...+6, вдень +9.
- В суботу та неділю погода у Харкові буде стабільною.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність, температура біля +6 вночі, вдень – до +14.
- У неділю до +15 вдень, трішки холодніше вночі (+5).
Погода у Дніпрі
- У суботу без опадів, вночі +5, вдень +11.
- У неділю – мінлива хмарність, температура +6...+10.
Погода у Запоріжжі
- Трішки інакше буде у Запоріжжі – в суботу тепліше від +12 до +14, а от у неділю від 10 до 12 тепла.
- Утім, що в суботу, що в неділю тут опадів також не буде.
Погода у Львові на вихідних
- У суботу – без опадів, але температура тільки до +2 градусів уночі. Вдень буде до +10 з мінливою хмарністю.
- У неділю – те ж саме, але вдень до +12.
Погода у Вінниці
- Мінлива хмарність, температура від +4 до +10 (це у суботу)
- До +12 у Вінниці буде у неділю.
Погода у Луцьку
- Субота – вночі +4, вдень +10, хмарно з проясненнями.
- Неділя – трохи тепліше, до +12.
Погода на вихідних на курортах України
- Буковель (Івано-Франківська область): безхмарно, температура до +11 вдень та 3 морозу вночі.
- Трускавець (Львівська область): майже безхмарно, температура до +12 у суботу та +15 в неділю.
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- Затока (Одеська область): в суботу буде сонячно, вночі +4, вдень +13, у неділю ж до +15.
- Бердянськ (Запорізька область): ясно, температура до +13 – як у суботу, так і в неділю.
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