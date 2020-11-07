Прогноз погоди на вихідні 7 та 8 листопада в Україні від Укргідрометцентру: у найближчі суботу та неділю опадів не буде, у більшості областей країни вночі та вранці – місцями туман, температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, вдень від +7 до +15.

Як свідчать дані з сайту Укргідрометцентру та сторінки установи у фейсбуці, вихідні дні 7 й 8 листопада будуть порівняно теплими. Температура вдень в Україні здебільшого коливатиметься навколо позначки у +12 (загалом від +9 до +15). Протягом цих днів не буде дощів, але українці матимуть змогу спостерігати тумани.

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Погода у найбільших містах України на вихідних 7 та 8 листопада

Погода у Києві у суботу та неділю

У суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +6, вдень +11.

У неділю змін не буде.

Погода у Харкові

Хмарно з проясненнями, температура вночі +4...+6, вдень +9.

В суботу та неділю погода у Харкові буде стабільною.

Погода в Одесі

Мінлива хмарність, температура біля +6 вночі, вдень – до +14.

У неділю до +15 вдень, трішки холодніше вночі (+5).

Погода у Дніпрі

У суботу без опадів, вночі +5, вдень +11.

У неділю – мінлива хмарність, температура +6...+10.

Погода у Запоріжжі

Трішки інакше буде у Запоріжжі – в суботу тепліше від +12 до +14, а от у неділю від 10 до 12 тепла.

Утім, що в суботу, що в неділю тут опадів також не буде.

Погода у Львові на вихідних

У суботу – без опадів, але температура тільки до +2 градусів уночі. Вдень буде до +10 з мінливою хмарністю.

У неділю – те ж саме, але вдень до +12.

Погода у Вінниці

Мінлива хмарність, температура від +4 до +10 (це у суботу)

До +12 у Вінниці буде у неділю.

Погода у Луцьку

Субота – вночі +4, вдень +10, хмарно з проясненнями.

Неділя – трохи тепліше, до +12.

Погода на вихідних на курортах України

Буковель (Івано-Франківська область): безхмарно, температура до +11 вдень та 3 морозу вночі.

(Івано-Франківська область): безхмарно, температура до +11 вдень та 3 морозу вночі. Трускавець (Львівська область): майже безхмарно, температура до +12 у суботу та +15 в неділю.

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