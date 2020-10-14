Україна буде у Раді ООН із прав людини ще два роки – з 2021 до 2023. Утім, "відомий порушник прав людини" Росія також там буде. Україна буде намагатися не дозволити їй зловживати цим.

Україна буде у Раді ООН із прав людини ще два роки

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба увечері 13 жовтня, пише 24 канал.

До теми Президент Польщі Дуда в ООН закликав захищати Україну від Росії

"Україну переобрано до Ради з прав людини ООН на 2021 – 2023 роки", – повідомив урядовець.

За його словами, Україна продовжить захищати права людини та сприяти запобіганню порушенням цих прав – "задля сталого міжнародного миру та безпеки".

Водночас Кулеба зауважив, що ситуація у Раді ООН із прав людини "залишає бажати кращого". Адже до неї потрапила й Росія – "відомий порушник прав людини".

Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в Раді, аби покривати порушення прав людини,

– наголосив очільник українського МЗС.

Нагадаємо Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: основні тези – відео