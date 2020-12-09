З Іраку додому повернулися 2 українських громадян – Євген Фоменков та Олександр Санпітер. Їх ще у липні 2017 року захопили й утримували на території цієї країни.

Повернення українців додому стало можливим завдяки спільній і послідовній роботі Офісу Президента, Міністерства закордонних справ та інших державних структур. Про це повідомляє пресслужба ОП.

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В Україну повернулися Євген Фоменков та Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Володимир Зеленський особисто координував процес звільнення українців.

Хочу, щоб кожен знав: ми пам'ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину,

– наголосив президент.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що "Україна ніколи не кине свого громадянина напризволяще", де та в яку ситуацію людина б не потрапила.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що поверненню українців на батьківщину передувала значна системна робота.

Зверніть увагу! У червні 2020 року до Києва прибув спецрейс з 14 українськими моряками з танкера "Рута". Усі вони понад 3 роки провели в ув'язнені у Лівії після того, як місцева влада захопила танкер.