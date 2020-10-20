Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна коаліція продовжує підтримувати Україну. Крім того, ця підтримка вже виходить на новий рівень.

На міжнародному рівні зникла фраза "світ втомився від України". Тепер на нашу державу дивляться по-новому. Про це Зеленський заявив 20 жовтня під час щорічного звернення до Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже – рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку та сподівається передовсім на себе,

– зауважив президент

Зеленський про досягнення України на міжнародній арені

Наша країна зберегла двопалатну підтримку США.

Україна та Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами.

"На безпрецедентний рівень" вийшли стосунки держави з Туреччиною.

Канада залишається для України надійним партнером.

Саміт Україна – ЄС підкреслив партнерство нашої держави з Європейським Союзом.

Країна продовжує співпрацюю з МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

Наразі наша держава будує добросусідські відносини з Польщею, Румунією та Угорщиною.

Україна, Польща та Литва заснували "Люблінський трикутник" для політичної, економічної та соціальної взаємодії держав.

Також Президент України вкотре нагадав: "Безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б вам що не казав".

Звернення Президента України до Верховної Ради: відео