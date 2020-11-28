Кінець листопада в Україні буде морозним з чітким відчуттям наближення зими. Синоптики прогнозують сніг по всій території України, крім південно-східних областей.

Температура повітря у період з 28 – 1 грудня знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У найближчі три доби очікується невеликий дощ з мокрим снігом. За даними синоптиків, 29 листопада температура вночі становитиме лише +2...-3 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів. А от вже у понеділок, 30 листопада, в більшості областей температура знизиться на 2 – 5 градусів.

Якою буде погода взимку

Синоптик Леонід Горбань розповів, що погода взимку буде періодично змінюватись. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу.

У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу. На початку грудня середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів.

середня температура становитиме +4...+5 градусів. Щоправда, Наприклад, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10...-13 градусів. На початку січня прогнозують нічні морози. Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози.

прогнозують Однак вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже після 9 січня починатимуться морози. У лютому також буде морозна погода. Однак детальнішого прогнозу наразі синоптики не дають.

17 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -3…-4 градусів. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав загалом 215 днів з 16 квітня.

Зверніть увагу! Погода в Україні в суботу, 28 листопада, буде мокрою та навіть дещо гидкою на майже всій території. Захід, центр і північ накриє мокрий сніг. Лише на півдні й на крайньому сході буде сонячно.