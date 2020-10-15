В Україні похолодає та дощитиме 16 та 17 жовтня, зокрема в північних і західних областях. Тим часом у південних і східних регіонах буде тепло.

Прогноз на 16 жовтня В західних областях температура вночі опуститься до +4...+9 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Також цікаво Карпати у снігу: температура опустилася до нуля градусів – фото Вдень 16 жовтня на Заході буде +8...+13 градусів.

На Півночі України вночі буде +7. ..+12, а вдень – +12...+17 градусів. Де очікувати опадів Дощі пройдуть 16 жовтня в західних та північних областях. В цих регіонах також прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

На Півдні й Сході 16 жовтня денна температура сягне +9...+14, а нічна – +19...+24 градуси. Вітер в цих регіонах прогнозують південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

16 жовтня денна температура сягне В Києві буде місцями дощити. Вдень прогнозують +13...+15, а вночі – +10 ...+12 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 16 жовтня, від Укргідрометцентру Довідка. Найтепліше в Києві 16 жовтня було у 2018 році, коли температура склала +23,4 градуса. Найхолодніше було в 1976 році. Тоді вночі було -4,9 градуса. Прогноз на 17 жовтня У всіх регіонах України, окрім Сходу, пройдуть дощі.

В Карпатах випаде мокрий сніг .

. В північних і західних областях вночі буде +4..+9 градусів, а нічна – +8...+13 градусів.

В інших регіонах – +15..+20 вдень і +9..+14 градусів вночі. Вітер північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Погода в Києві 17 жовтня в столиці прогнозують дощі та північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Денна температура – +10...+12 градусів, а нічна – +7...+9 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 17 жовтня, від Укргідрометцентру