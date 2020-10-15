В Україну йде похолодання: якою буде погода в найближчі дні
В Україні похолодає та дощитиме 16 та 17 жовтня, зокрема в північних і західних областях. Тим часом у південних і східних регіонах буде тепло.
Прогноз на 16 жовтня
В західних областях температура вночі опуститься до +4...+9 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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- Вдень 16 жовтня на Заході буде +8...+13 градусів.
- На Півночі України вночі буде +7...+12, а вдень – +12...+17 градусів.
Де очікувати опадів
- Дощі пройдуть 16 жовтня в західних та північних областях. В цих регіонах також прогнозують північно-східний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
- На Півдні й Сході 16 жовтня денна температура сягне +9...+14, а нічна – +19...+24 градуси. Вітер в цих регіонах прогнозують південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
- В Києві буде місцями дощити. Вдень прогнозують +13...+15, а вночі – +10...+12 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 16 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз на 17 жовтня
- У всіх регіонах України, окрім Сходу, пройдуть дощі.
- В Карпатах випаде мокрий сніг.
- В північних і західних областях вночі буде +4..+9 градусів, а нічна – +8...+13 градусів.
- В інших регіонах – +15..+20 вдень і +9..+14 градусів вночі. Вітер північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Погода в Києві
17 жовтня в столиці прогнозують дощі та північно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Денна температура – +10...+12 градусів, а нічна – +7...+9 градусів.