Останні дні листопада та перші грудня подарували українцям сніжну погоду та легкі морози. Проте вже невдовзі температура знову буде плюсовою. Триватиме тепло щонайменше 10 днів.

Що кажуть синоптики про прийдешню погоду

Найближчої ночі, проти 3 грудня, та вранці у північних і центральних областях слід очікувати невеликий мокрий сніг. Загалом на всій території України в цей час будуть мінусові температури. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

До речі Осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років

Проте вже вдень температура на півдні сягне майже +10 градусів, а саме +4… +9. Буде тепло й у Карпатах. У горах синоптики прогнозують до 3 градусів вище нуля. На решті території вдень слід буде очікувати від +1 до +4.

Основне ж потепління до України прийде 4 і 5 грудня. У цей період у всіх областях, крім східних, температура підвищиться на 2 – 5 градусів. На заході стовпчики термометрів максимально піднімуться до 5 – 10 градусів вище нуля. На півдні в середньому буде +5… +7, щоправда на Одещині та в Криму температура підніметься до +9. В решті областей – +2… +4.

Додамо, що таку теплу погоду супроводжуватиме ясна та сонячна погода, але імовірність маленької хмарності все ж є.

Докладніше про прогноз погоди на 3 грудня читайте за цим посиланням. А дізнатися, якою буде погода упродовж зими, можете тут.