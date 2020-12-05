В Україну можуть прийти снігопади вже наступного тижня. За прогнозами метеорологів, повернеться атмосферний фронт з сильними опадами.

Сніжитиме вже 8 грудня

Мокрим снігом частину українських областей накриє вже у вівторок, 8 грудня. Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру.

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На сніг можуть сподіватись жителі західних, центральних та південних регіонів.

Прогноз погоди на 8 грудня / Фото Укргідрометцентру

9 грудня, у середу, по всій Україні – хмарно з проясненнями, отож ні на сніг, ні на дощ очікувати не слід.

Сильних морозів очікувати не слід

Повернуться опади 10 грудня – лише у західні області. Але мокрий сніг обіцяють лише на Рівненщині та Житомирщині. Решта регіонів можуть сподіватись лише на дощ.

Щодо температури повітря, то вона вдень опускатиметься нижче нуля лише на сході, півночі та у центрі. Та й значних морозів не обіцяють, максимально стовпчики термометрів опустяться на Луганщині та Донеччині до -2…-4 градусів.

Це важливо! На неділю, 6 грудня, в акваторії Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження. Очікують на потужні пориви вітру – швидкістю 20 – 30 метрів на секунду. Синоптики оголосили рівень небезпеки – помаранчевий.