Адміністрація Джо Байдена шукатиме можливості перезапустити політику США щодо Росії і шукатиме асиметричних відповідей. Одна із таких відповідей – успішна Україна. Проте на сьогодні в чинній адміністрації президента США "Україну Зеленського розуміють погано".

Про ставлення адміністрації президента США до України в інтерв’ю НВ розповів експрем’єр, працівник американського аналітичного центру Atlantic Council Олексій Гончарук. Своїм завданням на новій посаді він назвав те, "щоб нова адміністрація президента США розуміла, хто в Україні хто, без ілюзій".

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Гончарук про фокус уваги США

За словами українського експрем’єра, одним із фокусів уваги США зараз є Кремль і його політика як очевидні подразники. Пошук адекватної реакції на політику Кремля у регіоні, щодо Криму і Донбасу зокрема, – велика частина дискусії сьогодні у США.

Очевидно, що нинішніх заходів недостатньо, й очевидно, що адміністрація Байдена шукатиме можливості перезапустити політику США щодо Росії й шукати асиметричних відповідей. Одна із таких відповідей – успішна Україна, це те, про що ми тут постійно говоримо,

– розповів Гончарук.

Аналітик при цьому зауважив, що в нього у США вже була низка зустрічей, тож є розуміння, як вибудовувати взаємини між нашими країнами далі.

"Україну Зеленського тут розуміють погано"

З іншого боку, допомога США – це не рішення для України, переконаний ексглава уряду. Це частина рішення, Україна має зробити свою частину домашньої роботи.

Гончарук заявив, що в Україні, як і раніше, ті самі хвороби, що й у попередні десятиліття: олігархи купують суддів, Віктор Медведчук нарощує вплив через ЗМІ, ЗМІ підштовхують безглузду президентську адміністрацію і Кабмін до популістських рішень.

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"Моє завдання тут – щоб нова адміністрація президента США розуміла, хто в Україні хто, без ілюзій. Вони непогано розуміли Україну до Зеленського, Україну Зеленського тут розуміють погано", – запевнив новоспечений працівник Atlantic Council.

Як бачать Україну Зеленського в американському істеблішменті

Загальна картина: прийшов хороший хлопець, хотів щось зробити, буцімто почав, потім незрозуміло – чи то злякався, чи то заморочили голову, чи то домовилися, і почався повний розворот від реформ,

– сказав Гончарук.

Він додав, що у США вже немає довіри до слів українських політиків, яка була ще торік. Тепер ми знову повертаємося до ситуації, коли про все потрібно підписувати нотаріальні документи, резюмував колишній український прем’єр.