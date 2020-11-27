Україну Зеленського тут розуміють погано: Гончарук про адміністрацію президента США
Адміністрація Джо Байдена шукатиме можливості перезапустити політику США щодо Росії і шукатиме асиметричних відповідей. Одна із таких відповідей – успішна Україна. Проте на сьогодні в чинній адміністрації президента США "Україну Зеленського розуміють погано".
Про ставлення адміністрації президента США до України в інтерв’ю НВ розповів експрем’єр, працівник американського аналітичного центру Atlantic Council Олексій Гончарук. Своїм завданням на новій посаді він назвав те, "щоб нова адміністрація президента США розуміла, хто в Україні хто, без ілюзій".
Читайте також Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля, – генерал-лейтенант Годжес
Гончарук про фокус уваги США
За словами українського експрем’єра, одним із фокусів уваги США зараз є Кремль і його політика як очевидні подразники. Пошук адекватної реакції на політику Кремля у регіоні, щодо Криму і Донбасу зокрема, – велика частина дискусії сьогодні у США.
Очевидно, що нинішніх заходів недостатньо, й очевидно, що адміністрація Байдена шукатиме можливості перезапустити політику США щодо Росії й шукати асиметричних відповідей. Одна із таких відповідей – успішна Україна, це те, про що ми тут постійно говоримо,
– розповів Гончарук.
Аналітик при цьому зауважив, що в нього у США вже була низка зустрічей, тож є розуміння, як вибудовувати взаємини між нашими країнами далі.
"Україну Зеленського тут розуміють погано"
З іншого боку, допомога США – це не рішення для України, переконаний ексглава уряду. Це частина рішення, Україна має зробити свою частину домашньої роботи.
Гончарук заявив, що в Україні, як і раніше, ті самі хвороби, що й у попередні десятиліття: олігархи купують суддів, Віктор Медведчук нарощує вплив через ЗМІ, ЗМІ підштовхують безглузду президентську адміністрацію і Кабмін до популістських рішень.
До теми Відносини України та США: експерти пояснили, чого чекати після інавгурації Байдена
"Моє завдання тут – щоб нова адміністрація президента США розуміла, хто в Україні хто, без ілюзій. Вони непогано розуміли Україну до Зеленського, Україну Зеленського тут розуміють погано", – запевнив новоспечений працівник Atlantic Council.
Як бачать Україну Зеленського в американському істеблішменті
Загальна картина: прийшов хороший хлопець, хотів щось зробити, буцімто почав, потім незрозуміло – чи то злякався, чи то заморочили голову, чи то домовилися, і почався повний розворот від реформ,
– сказав Гончарук.
Він додав, що у США вже немає довіри до слів українських політиків, яка була ще торік. Тепер ми знову повертаємося до ситуації, коли про все потрібно підписувати нотаріальні документи, резюмував колишній український прем’єр.
Поділитися новиною