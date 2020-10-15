Укрзалізниця від 15 жовтня припинила продаж квитків на три поїзди зі станції Суми. Натомість з Тернополя наразі вже можна придбати квитки на 10 поїздів.

Таке рішення компанія прийняла через зміни епідемічної ситуації в країні. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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З 15 жовтня пасажирам з Тернополя доступні квитки на поїзди:

№ 12/11 Одеса – Львів;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 86/85 Львів – Новоолексіївка;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 136/135 Снятин – Одеса — Чернівці;

№ 715/716 Київ – Львів.

Натомість зі станції Суми припиняється продаж квитків на такі поїзди:

№ 21/22 Харків –Трускавець;

№ 45/46 Лисичанськ – Ужгород;

№ 779/780 Суми – Київ, Вінниця.

Крім цього, маршрут поїзда № 779/780 Суми – Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля – Київ, Вінниця.

В Укрзалізниці зазначили, що поїзди курсуватимуть через Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься за встановленим порядком. Такі обмеження триватимуть до зміни епідемічної ситуації.

Чи зможуть пасажири повернути кошти за придбані квитки

Якщо пасажири відмовляються від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше однієї години після відправлення зі вказаної в квитку станції, то кошти повертатимуться в повному обсязі.

Повернути проїзні документи можна в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача.

Зверніть увагу! В Україні 15 жовтня оновили карантинні зони. Зокрема, до червоної потрапили Харків, Полтава, Чернівці, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Хмельницький та Чернігів. Нові обмеження почнуть діяти з 19 жовтня. Більше про оновлений перелік регіонів в епідемічних зонах – читайте за посиланням.